JD Vance dément tout affrontement avec Benjamin Netanyahou lors de leur rencontre

Le vice-président américain JD Vance a rejeté les informations selon lesquelles Benjamin Netanyahou l’aurait "affronté" la semaine dernière à Washington au sujet de ses récentes critiques d’Israël.

Interrogé sur Fox News à propos d’un article d’Axios, JD Vance a assuré que l’échange avec le Premier ministre israélien avait été "agréable, mais direct". "Il ne m’a pas affronté. Nous avons eu une conversation franche", a-t-il déclaré.

Un haut responsable israélien avait déjà décrit la rencontre comme "bonne" et "honnête". De son côté, un responsable de la Maison-Blanche avait parlé d’un entretien "cordial et productif" consacré aux dossiers régionaux et aux possibilités de coopération entre Israël et les États-Unis.

La rencontre intervenait quelques jours après que JD Vance avait critiqué Israël pour le financement présumé d’une campagne d’influence en ligne. Selon ces accusations, des militants rémunérés auraient attaqué les efforts diplomatiques menés par le vice-président pour parvenir à un accord mettant fin à la guerre avec l’Iran.

JD Vance a toutefois réaffirmé qu’Israël restait "un excellent partenaire" des États-Unis, tout en soulignant que les intérêts des deux pays ne coïncidaient pas toujours. Il a insisté sur le fait que sa mission était de défendre exclusivement les intérêts américains.

"Lorsque nos intérêts sont alignés avec ceux d’Israël, nous discutons de la manière d’atteindre nos objectifs communs", a-t-il expliqué. "Lorsque mon point de vue diffère de celui du Premier ministre israélien, nous avons une discussion franche."

Le vice-président américain a ainsi cherché à minimiser les tensions rapportées entre les deux dirigeants, tout en assumant l’existence de désaccords ponctuels entre Washington et Jérusalem.