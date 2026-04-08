JD Vance : Donald Trump "impatient" de progresser vers un accord avec l’Iran

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que Donald Trump était « impatient » de voir des avancées rapides en vue d’un accord avec l’Iran, alors que le cessez-le-feu en vigueur reste fragile. S’exprimant à Budapest, lors d’un déplacement officiel en Hongrie, il a indiqué que le président américain avait donné des instructions claires à son équipe de négociation.

« Le président nous a demandé de travailler de bonne foi pour parvenir à un accord », a-t-il affirmé, précisant que cet ordre avait été adressé à l’ensemble des responsables impliqués, dont le secrétaire d’État et l’émissaire spécial Steve Witkoff. Selon JD Vance, Washington considère qu’un compromis est possible, à condition que Téhéran adopte une approche sincère dans les discussions.

Le vice-président a toutefois souligné que la situation restait incertaine. Il a évoqué une « trêve fragile », estimant que si certaines composantes du système iranien semblent ouvertes au dialogue, d’autres pourraient freiner les négociations. « C’est un grand ‘si’ », a-t-il insisté, laissant entendre que l’issue dépendra largement de l’attitude iranienne.

« S’ils négocient de bonne foi, je pense que nous pouvons parvenir à un accord », a-t-il ajouté, tout en avertissant que la responsabilité incombe désormais à Téhéran. « J’espère qu’ils prendront la bonne décision », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, malgré l’annonce d’une trêve de deux semaines destinée à ouvrir la voie à des négociations. Washington cherche à transformer cette accalmie en accord durable, mais les divergences restent profondes sur les questions nucléaires, sécuritaires et régionales.