Kyle Kuzma étrille Zohran Mamdani pour ses déclarations sur l’arrestation de Benjamin Netanyahou

La star de NBA Kyle Kuzma s'en est vivement prise au maire de New York, Zohran Mamdani, après que celui-ci a reconnu ne pas disposer de l'autorité nécessaire pour faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de sa prochaine venue aux États-Unis.

Dans un message publié sur X, l'ailier des Milwaukee Bucks a accusé l'édile new-yorkais de privilégier la mise en scène et la communication à l'action concrète. "Un maire qui joue au président", a-t-il notamment lancé, dénonçant une époque où, selon lui, "la vidéo devient la carrière" et où "la formule choc remplace le travail de toute une vie".

Zohran Mamdani avait diffusé quelques jours plus tôt une vidéo qualifiant Benjamin Netanyahou de "criminel de guerre" et affirmant qu'il n'était "pas le bienvenu à New York". Le maire avait toutefois admis que son administration ne disposait d'aucun moyen légal pour procéder à son arrestation lors de sa venue prévue en septembre pour l'Assemblée générale de l'ONU.

Kyle Kuzma a ensuite répondu aux internautes qui l'accusaient de défendre Israël. "Apparemment, je suis sioniste simplement parce que je souligne des choses qui se passent sous les yeux de tout le monde, mais soit", a-t-il répliqué.

Le basketteur de 31 ans n'est pas juif, mais il a déjà affiché sa proximité avec Israël et son soutien à son ancien coéquipier des Washington Wizards, Deni Avdija, né en Israël. En mai, après avoir participé au mariage de ce dernier, il avait publié une vidéo de la fête accompagnée du message : "Les mariages juifs, c'est vraiment comme un film. Baruch Hashem."

Kyle Kuzma s'était également exprimé en soutien à Israël après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023. Sa prise de position tranche avec celle d'autres joueurs de NBA, dont Kyrie Irving et Victor Wembanyama, qui ont liké la vidéo publiée par Zohran Mamdani sur Instagram.