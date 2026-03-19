Un ancien haut responsable du renseignement américain, Joe Kent, fait l’objet d’une enquête du FBI pour une possible fuite d’informations classifiées, selon plusieurs médias américains. Ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme et proche de Donald Trump, il est soupçonné d’avoir transmis des informations sensibles en dehors des procédures autorisées. D’après des sources citées aux États-Unis, l’enquête aurait été ouverte il y a plusieurs mois, bien avant l’annonce de sa démission cette semaine.

Cette démission, officiellement motivée par son opposition à la guerre contre l’Iran, prend ainsi une dimension particulièrement sensible sur le plan politique. Des responsables proches de l’administration Trump auraient d’ailleurs rapidement critiqué Joe Kent, allant jusqu’à l’accuser de fuites peu après son départ. À ce stade, les autorités américaines n’ont pas communiqué de détails supplémentaires, et l’enquête se poursuit.

Dans sa lettre de démission, Joe Kent a vivement remis en cause les raisons de l’engagement militaire américain contre l’Iran, estimant que Téhéran ne représentait pas une menace immédiate pour les États-Unis. Il a affirmé que la décision d’entrer en guerre avait été influencée par des pressions extérieures, notamment de la part d’Israël et de ses relais aux États-Unis, accusant certains acteurs d’avoir mené une campagne de désinformation pour pousser Washington à intervenir.

Se présentant comme un vétéran ayant servi à de multiples reprises et marqué personnellement par la guerre, Joe Kent a dénoncé une logique d’engagement militaire qu’il juge injustifiée et dangereuse. Il a également rendu hommage à la politique étrangère passée de Donald Trump, tout en estimant que celle-ci aurait été dévoyée au début de son nouveau mandat. Ses déclarations, particulièrement critiques, interviennent alors que les tensions régionales restent élevées et que le débat sur l’implication américaine dans le conflit avec l’Iran s’intensifie.