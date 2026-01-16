L’Argentine classe plusieurs branches des Frères musulmans comme organisations terroristes

L’Argentine a officiellement inscrit plusieurs branches des Frères musulmans sur sa liste des organisations terroristes, a annoncé le cabinet du président Javier Milei, selon l’agence UPI. La décision concerne des structures actives en Égypte, au Liban et en Jordanie, accusées d’activités illicites transnationales et de liens avec le terrorisme.

Selon le gouvernement argentin, cette désignation s’appuie sur des rapports officiels faisant état d’actes terroristes, d’incitation publique à l’extrémisme violent, de connexions avec d’autres organisations terroristes et de menaces potentielles pour la sécurité nationale. La mesure a été prise mercredi, au lendemain d’une décision similaire annoncée par l’administration du président américain Donald Trump.

Washington a souligné que, malgré les déclarations du mouvement affirmant avoir renoncé à la violence, ses branches régionales continuent de soutenir et de promouvoir des activités terroristes, notamment par leur soutien au Hamas. Les autorités américaines estiment que ces réseaux ont inspiré, financé et facilité des actions représentant une menace directe pour les États-Unis et leurs alliés, et que ces sanctions visent à réduire leurs capacités opérationnelles et financières.

À Buenos Aires, la décision a été coordonnée entre les ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité, de la Justice et le Secrétariat au renseignement, dans le cadre des engagements internationaux de l’Argentine contre le terrorisme et son financement. Les entités concernées ont été ajoutées au Registre public des personnes et entités liées aux actes de terrorisme et à leur financement (RePET), permettant notamment le gel d’avoirs et des restrictions d’accès au système financier.

La présidence a mis en avant l’"engagement sans faille" de Javier Milei à "désigner les terroristes pour ce qu’ils sont", rappelant que son gouvernement a déjà classé le Hamas et le Cartel de los Soles comme organisations terroristes. Les Frères musulmans sont déjà interdits ou désignés comme terroristes dans plusieurs pays, dont l’Égypte et l’Arabie saoudite, tandis que la Jordanie a interdit le mouvement l’an dernier. Aux États-Unis, outre l’administration fédérale, le Texas et la Floride ont également adopté des mesures similaires.