L'Iran et le Qatar sont derrière les manifestations anti-israéliennes, accuse le consulat d’Israël à Los Angeles

Le consulat d’Israël à Los Angeles a affirmé que des acteurs étrangers, notamment l’Iran et le Qatar, financent et encouragent des manifestations anti-israéliennes aux États-Unis, dont celle qui a dégénéré mercredi devant la synagogue Wilshire Boulevard Temple lors d’un événement consacré à la sécurité publique. Selon la vice-consule générale Yulia Rachinsky-Spivakov, plusieurs protestataires n’avaient aucun lien apparent avec le conflit israélo-palestinien, ce qui, selon elle, témoigne d’un soutien extérieur organisé.

La diplomate a évoqué des financements versés à des groupes militants afin d’alimenter un cycle quasi hebdomadaire de manifestations, citant notamment les rassemblements réguliers devant le consulat menés par Code Pink, accusé d’avoir des liens documentés avec un réseau lié au Parti communiste chinois. Le consul général, Israël Bachar, a dénoncé une instrumentalisation de la démocratie américaine “pour l’attaquer de l’intérieur”, appelant à contrer ces “tactiques de peur”.

Mercredi, la manifestation a dégénéré : affrontements avec les agents de sécurité, vitres brisées, objets incendiés, insultes et menaces visant les participants de la conférence, dont des “porcs sionistes” et “tueurs de bébés”. Des protestataires auraient frappé aux vitres de voitures quittant les lieux et bloqué deux accès au bâtiment. Plusieurs arrestations ont eu lieu pour destruction de biens et violences.

L’événement visé était un symposium sur la sécurité des communautés vulnérables, organisé conjointement par le consulat, la Fédération coréenne-américaine de Los Angeles, FACE et l’Initiative de sécurité communautaire de la Fédération juive. Il devait renforcer les liens entre les communautés juive et asiatique de la ville, mais a été transformé en scène de tensions et d’intimidations. Les groupes Koreatown for Palestine et Nodutdol avaient notamment appelé à protester contre la présence d’un représentant du groupe de défense israélien Elbit Systems.

Rachinsky-Spivakov a averti que les autorités locales sous-estimaient le danger, rappelant qu’il s’agissait du deuxième incident violent visant une synagogue américaine en quelques semaines, après les événements survenus le 19 novembre à New York. Elle a également évoqué l’attentat meurtrier de mai dernier près du Capital Jewish Museum à Washington, dans lequel deux employés d’ambassade avaient été tués. “Nous savons tragiquement ce qui peut arriver si ces signaux d’alerte ne sont pas pris au sérieux”, a-t-elle déclaré.