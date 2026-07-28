"La Paix Maintenant" mène une campagne contre Benjamin Netanyahou près de la Maison Blanche

Alors que le président américain Donald Trump recevait le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington, l’organisation de gauche La Paix Maintenant a lancé une campagne mobile visant directement le chef du gouvernement israélien et sa politique en Judée-Samarie.

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Un camion publicitaire a circulé près de la Maison Blanche et dans plusieurs grandes artères de la capitale américaine, avec le soutien financier de l’organisation américaine Friends of Peace Now. Parmi les slogans diffusés figuraient les messages "Amérique, tu ne peux pas lui faire confiance" et "Ce n’est pas le chaos. C’est son plan", en référence à Benjamin Netanyahou.

À travers cette opération, La Paix Maintenant entend dénoncer ce qu’elle présente comme une politique gouvernementale délibérée de soutien aux avant-postes illégaux, aux fermes établies en Judée-Samarie et à des militants violents agissant contre les Palestiniens.

L’organisation affirme que les violences attribuées à certains habitants juifs de Judée-Samarie ne relèvent pas d’une perte de contrôle, mais d’une stratégie visant à attiser les tensions dans la région et à en faire un nouveau front de confrontation. Elle accuse également la droite israélienne de chercher à faire avancer un projet d’annexion.