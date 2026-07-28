Tsahal se prépare à prendre le contrôle d'un nouveau camp de réfugiés en Judée-Samarie

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné à Tsahal d'étendre ses opérations contre les groupes terroristes palestiniens en Judée-Samarie et de préparer la prise de contrôle d'un nouveau camp de réfugiés, à l'issue d'une réunion sécuritaire tenue lundi avec le chef d'état-major Eyal Zamir et les principaux responsables de la défense israélienne.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, cette nouvelle opération devra suivre le modèle appliqué dans les camps de Jénine, Tulkarem et Nour al-Shams, où les infrastructures terroristes ont été démantelées avant le maintien d'une présence permanente de Tsahal.

« Le terrorisme palestinien tente de relever la tête », a estimé Israel Katz, justifiant la poursuite de l'offensive en Judée-Samarie.

La réunion a rassemblé les responsables des directions des opérations et du renseignement de Tsahal, des représentants du Shin Bet, du COGAT, de la police israélienne en Judée-Samarie ainsi que plusieurs hauts responsables de la défense.

Le ministère souligne que cette stratégie, mise en œuvre par Israel Katz avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou, aurait permis de réduire de 80 % les activités terroristes en 2025, une tendance qui se poursuivrait en 2026 selon les données des services de sécurité.