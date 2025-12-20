"Le mal se propage à travers le monde", avertit l'ex-otage Omer Shem Tov

Ancien otage du Hamas retenu 505 jours dans les tunnels de la bande de Gaza, Omer Shem Tov a pris la parole cette semaine lors de l’AmericaFest de Turning Point USA, en Arizona.« L’événement a suscité une large attention et un fort soutien au sein des milieux conservateurs, à la suite de l’assassinat tragique de son fondateur, Charlie Kirk, survenu en septembre. Désormais libre, le jeune Israélien a livré un témoignage poignant, affirmant que la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 dépasse largement les frontières d’Israël et oppose, selon lui, « le bien au mal ».

Enlevé lors du festival de musique Nova, Omer Shem Tov a été détenu pendant plus d’un an dans le réseau souterrain du Hamas, contraint à des travaux forcés et privé de lumière naturelle. Il a expliqué avoir survécu dans des conditions extrêmes, se nourrissant principalement de petits biscuits, malgré l’abondance de nourriture contrôlée par ses geôliers. « J’étais traité comme un esclave », a-t-il raconté.

Dans son discours, il a dénoncé les méthodes du Hamas, accusant l’organisation terroriste de transformer des hôpitaux en centres de torture et des écoles en bases militaires, tout en affamant la population civile. Il a également établi un lien entre les attaques en Israël et des violences récentes en Europe, en Australie et aux États-Unis, estimant que « ce mal radical se répand ».

Omer Shem Tov a affirmé que l’élection de Donald Trump en novembre 2024 avait profondément inquiété ses ravisseurs, entraînant un changement notable dans leur comportement à son égard. Libéré en février 2025, il a publiquement remercié le président américain, estimant que son engagement avait été déterminant dans la libération des otages.

Se disant peu religieux avant sa captivité, il a expliqué avoir trouvé la foi dans l’obscurité des tunnels. « Seul, j’ai commencé à prier chaque jour », a-t-il confié. Aujourd’hui, Omer Shem Tov se présente non comme une victime, mais comme un témoin, appelant à défendre la liberté face au terrorisme et à ce qu’il décrit comme une menace globale contre les sociétés occidentales.