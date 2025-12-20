"Le mal se propage à travers le monde", avertit l'ex-otage Omer Shem Tov
Ancien otage devenu porte-voix, il alerte sur ce qu’il décrit comme une lutte globale entre le bien et le mal, et affirme que la menace terroriste dépasse désormais largement les frontières d’Israël.
Ancien otage du Hamas retenu 505 jours dans les tunnels de la bande de Gaza, Omer Shem Tov a pris la parole cette semaine lors de l’AmericaFest de Turning Point USA, en Arizona.« L’événement a suscité une large attention et un fort soutien au sein des milieux conservateurs, à la suite de l’assassinat tragique de son fondateur, Charlie Kirk, survenu en septembre. Désormais libre, le jeune Israélien a livré un témoignage poignant, affirmant que la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 dépasse largement les frontières d’Israël et oppose, selon lui, « le bien au mal ».
Enlevé lors du festival de musique Nova, Omer Shem Tov a été détenu pendant plus d’un an dans le réseau souterrain du Hamas, contraint à des travaux forcés et privé de lumière naturelle. Il a expliqué avoir survécu dans des conditions extrêmes, se nourrissant principalement de petits biscuits, malgré l’abondance de nourriture contrôlée par ses geôliers. « J’étais traité comme un esclave », a-t-il raconté.
Dans son discours, il a dénoncé les méthodes du Hamas, accusant l’organisation terroriste de transformer des hôpitaux en centres de torture et des écoles en bases militaires, tout en affamant la population civile. Il a également établi un lien entre les attaques en Israël et des violences récentes en Europe, en Australie et aux États-Unis, estimant que « ce mal radical se répand ».
Omer Shem Tov a affirmé que l’élection de Donald Trump en novembre 2024 avait profondément inquiété ses ravisseurs, entraînant un changement notable dans leur comportement à son égard. Libéré en février 2025, il a publiquement remercié le président américain, estimant que son engagement avait été déterminant dans la libération des otages.
Se disant peu religieux avant sa captivité, il a expliqué avoir trouvé la foi dans l’obscurité des tunnels. « Seul, j’ai commencé à prier chaque jour », a-t-il confié. Aujourd’hui, Omer Shem Tov se présente non comme une victime, mais comme un témoin, appelant à défendre la liberté face au terrorisme et à ce qu’il décrit comme une menace globale contre les sociétés occidentales.