Le Pentagone réclame 80 milliards de dollars pour financer la guerre contre l’Iran

Le Pentagone a informé plusieurs sénateurs qu’il aurait besoin d’environ 80 milliards de dollars supplémentaires, principalement pour financer les opérations militaires menées contre l’Iran, selon des informations de l’Associated Press.

Cette demande, qui n’a pas encore été officiellement transmise au Congrès par la Maison Blanche, est défendue par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui multiplie les rencontres avec les parlementaires afin d’obtenir leur soutien.

Selon plusieurs sources, le secrétaire adjoint à la Défense, Stephen Feinberg, a présenté la semaine dernière ce projet de financement aux sénateurs, précisant que la demande avait déjà été transmise au Bureau de la gestion et du budget (OMB).

Cette nouvelle enveloppe intervient alors que de nombreux élus, républicains comme démocrates, restent sceptiques quant à l’accord conclu par Donald Trump avec l’Iran pour mettre fin au conflit.

La Maison Blanche prévoit par ailleurs de demander 1.500 milliards de dollars pour le budget global du Pentagone, soit une hausse de près de 50 % par rapport à l’exercice précédent.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a confirmé s’attendre à une demande de crédits supplémentaires.

« Nous devons nous assurer de reconstituer nos stocks de munitions, qui ont été fortement entamés, non seulement à cause de l’Iran mais aussi des conflits précédents », a-t-il déclaré.

L’estimation actuelle de 80 milliards de dollars dépasse largement les 29 milliards évoqués par Pete Hegseth devant le Congrès le mois dernier. Cette première estimation concernait principalement le remplacement des munitions utilisées, la réparation des équipements militaires et les coûts opérationnels du déploiement des forces américaines.

Elle reste toutefois bien inférieure aux 200 milliards de dollars initialement envisagés par le Pentagone au début du conflit.

Plusieurs élus démocrates dénoncent une nouvelle hausse des dépenses militaires alors que les Américains font face à un coût de la vie élevé.

« Vous dépensez l’argent durement gagné par les familles américaines pour une guerre à laquelle beaucoup s’opposent », a lancé la sénatrice Patty Murray à Pete Hegseth lors d’une audition le mois dernier.

Le sénateur démocrate Brian Schatz estime pour sa part que le coût réel du conflit pourrait dépasser les 80 milliards de dollars demandés et affirme ne pas percevoir de soutien suffisant, dans son camp, à un texte consacré exclusivement au financement de la guerre contre l’Iran.

À l’inverse, certains républicains, comme le sénateur Jim Banks, défendent cette enveloppe au nom du renforcement de l’industrie de défense américaine et du réapprovisionnement des stocks stratégiques.

Le Congrès devra désormais trancher sur cette demande, alors que l’administration Trump tente de concilier poursuite des négociations avec Téhéran et financement d’un effort militaire dont le coût continue de grimper.