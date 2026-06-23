Trump menace l'Iran : « S'ils ne respectent pas l'accord, je ferai ce que j'ai à faire »

Le président américain Donald Trump a mis en garde lundi l'Iran contre toute violation de l'accord conclu avec Washington, à l'issue du premier cycle de discussions entre les deux pays.

« Si l'Iran ne respecte pas son accord ou ne se comporte pas correctement, je ferai ce que j'ai à faire », a déclaré Donald Trump devant des journalistes.

Le président américain a ajouté que les États-Unis n'auraient « aucun problème » avec Téhéran tant que le régime iranien respecterait Washington.

« Tant qu'ils nous respectent — je ne veux pas utiliser le mot "peur", car ce serait inapproprié ; nous n'aurons pas de problème. Nous avons le contrôle total du détroit », a-t-il affirmé, en référence au détroit d'Ormuz.

Interrogé sur le refus de Benjamin Netanyahou de retirer Tsahal du Liban-Sud, Donald Trump a assuré qu'il examinerait la question ;

« Nous allons regarder cela. Je suis quelqu'un qui résout les problèmes. Je peux les résoudre rapidement, y compris avec Bibi », a-t-il déclaré.

Plus tôt lundi, le vice-président américain JD Vance avait qualifié de « très productif » le premier round de négociations avec l'Iran en Suisse. Selon lui, les discussions ont permis d'établir un mécanisme destiné à garantir l'ouverture du détroit d'Ormuz, ainsi qu'un autre mécanisme visant à consolider le cessez-le-feu régional, y compris au Liban.

JD Vance a également affirmé que l'Iran avait accepté le retour des inspecteurs nucléaires, tout en soulignant que Washington ne se fierait pas aux déclarations iraniennes mais uniquement aux actes concrets de Téhéran.

Le vice-président a par ailleurs indiqué qu'un mécanisme placerait sous contrôle américain et qatari certains fonds iraniens débloqués, afin qu'ils soient utilisés pour l'achat de produits agricoles américains destinés à la population iranienne.

Ces déclarations interviennent après dix-huit heures de discussions en Suisse, menées avec la médiation du Qatar et du Pakistan. Doha et Islamabad ont salué des échanges menés dans une atmosphère « positive et constructive » et évoqué des « progrès encourageants » en vue de futures discussions techniques.