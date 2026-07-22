Le retour de la délégation israélienne marque la fin de la mission de terrain au Venezuela

La délégation d'aide israélienne déployée au Venezuela après le puissant séisme ayant frappé le pays a achevé sa mission sur le terrain, ont annoncé conjointement le ministère israélien des Affaires étrangères et Tsahal.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la mission, lancée sur instruction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, avait été prolongée à la demande des autorités vénézuéliennes en raison de sa contribution aux opérations de reconstruction.

La délégation, composée de plus de 50 spécialistes issus du ministère des Affaires étrangères, de Tsahal et de l'Autorité nationale de gestion des situations d'urgence (NEMA), était chargée d'apporter un soutien technique aux opérations de secours et de reconstruction. Le Commandement du Front intérieur a dirigé les opérations sur le terrain, tandis que les diplomates israéliens ont assuré la coordination avec les autorités locales.

D'après le ministère israélien des Affaires étrangères, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a reçu les membres de la délégation afin de saluer leur action. Les responsables israéliens ont présenté un bilan de la mission ainsi que les principaux axes du plan de reconstruction élaboré avec les autorités vénézuéliennes, qui servira de base au soutien technique fourni à distance dans les prochaines semaines.

Toujours selon le ministère, la mission a été largement saluée par les dirigeants vénézuéliens, les organismes professionnels et la population, qui ont mis en avant l'expertise israélienne dans la gestion des catastrophes naturelles.

La délégation était dirigée par l'ambassadeur Yoad Magen et le général de brigade Elad Edri, du Commandement du Front intérieur. Après la prolongation de la mission, le relais a été assuré par le général de brigade Yossi Pinto et l'ambassadeur Gil Artziali, jusqu'à la fin des opérations sur le terrain.