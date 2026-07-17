La Colombie va retirer son intervention dans la procédure contre Israël devant la CIJ

Le futur gouvernement colombien a annoncé qu'il retirerait l'intervention de Bogota dans la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye. Cette décision s'inscrit dans un changement radical de politique étrangère destiné, selon la présidence élue, à "restaurer l'alliance historique entre la Colombie et Israël".

L'annonce intervient après une rencontre à Washington entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et son futur homologue colombien, Omar Bula Escobar. Les deux responsables ont convenu d'une feuille de route prévoyant le rétablissement complet et immédiat des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays à compter du 7 août.

Le dispositif prévoit notamment un échange rapide d'ambassadeurs, la suppression réciproque des obligations de visa ainsi que la poursuite du projet d'ouverture d'une ambassade colombienne à Jérusalem, avec l'appui du ministère israélien des Affaires étrangères.

Le bureau du président élu Abelardo de la Espriella a également promis un changement de position de la Colombie dans les instances internationales, notamment au sein des Nations unies. "La Colombie reviendra à une position responsable sur la scène internationale", affirme le communiqué.

La future administration entend ainsi tourner la page de la politique menée par le président sortant Gustavo Petro, dont le gouvernement avait rompu les relations diplomatiques avec Israël. "Les relations historiques que le gouvernement Petro a rompues unilatéralement seront rétablies et renforcées", indique le texte, qui assure que la Colombie retrouvera ses alliés et sa place de "partenaire fiable" sur la scène internationale.