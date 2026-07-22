Nauru va ouvrir une ambassade à Jérusalem

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, l'accord a été conclu lors d'une rencontre entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et le vice-président et ministre des Affaires étrangères de Nauru, Lionel Aingimea, en marge de l'inauguration de la première ambassade d'Israël aux Fidji, au mois de juin.

Avec cette décision, Nauru rejoint les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie–Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Fidji, le Somaliland et Israël parmi les pays disposant d'une ambassade à Jérusalem. La Colombie a également annoncé son intention d'y ouvrir une représentation diplomatique.

Situé dans le Pacifique, à environ 4 000 kilomètres d'Hawaï, Nauru est considéré comme l'un des soutiens les plus constants d'Israël sur la scène internationale. Le pays vote régulièrement aux côtés de l'État hébreu aux Nations unies, notamment avec les Fidji, la Micronésie, les Palaos, la Papouasie–Nouvelle-Guinée, les Tonga et Tuvalu.

Nauru avait également déposé un avis favorable à Israël devant la Cour internationale de justice dans le cadre des procédures engagées contre l'État hébreu.