Les États-Unis construiront une ambassade permanente à Jérusalem

Israël et les États-Unis ont signé mercredi un accord officialisant l'attribution du terrain sur lequel sera construite l'ambassade permanente des États-Unis à Jérusalem, une nouvelle étape dans l'ancrage de la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël.

L'accord a été signé à Jérusalem par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, après l'approbation du gouvernement israélien concernant l'attribution du site situé dans le complexe Allenby.

Lors de la cérémonie, Gideon Sa'ar a salué « une nouvelle étape dans l'alliance indéfectible entre Israël et les États-Unis ». Il a également rendu hommage à Donald Trump, estimant que sa décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem avait permis de « corriger une injustice historique ».

Le ministre israélien a affirmé que ce nouvel accord allait au-delà de la simple attribution d'un terrain. « C'est une déclaration qui reconnaît notre histoire et construit notre avenir », a-t-il déclaré, ajoutant que le partenariat entre Israël et les États-Unis reposait à la fois sur des valeurs communes et sur des intérêts stratégiques.

De son côté, Mike Huckabee a salué la décision prise par Donald Trump en 2018 de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, rappelant que plusieurs présidents américains l'avaient promise sans jamais la mettre en œuvre.

Selon l'ambassadeur américain, la construction d'un bâtiment permanent constitue désormais « une reconnaissance physique et durable de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël » et marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.