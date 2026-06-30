Gideon Sa'ar : "L'aide au Venezuela est un acte humanitaire, pas politique"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a défendu l'envoi d'une mission de secours israélienne au Venezuela à la suite du puissant séisme qui a frappé le pays, soulignant qu'il s'agissait avant tout d'une initiative humanitaire, indépendamment des relations politiques entre les deux États.

S'exprimant devant une délégation d'environ 70 dirigeants évangéliques venus d'Amérique latine dans le cadre d'une visite organisée par le ministère des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar a rappelé qu'Israël n'entretenait pas de relations diplomatiques avec le Venezuela. Malgré cela, l'État hébreu a décidé de dépêcher sur place une équipe de secours composée notamment d'experts du Commandement du front intérieur afin de participer aux opérations de recherche et d'assistance aux victimes.

"Nous n'avons pas de relations diplomatiques avec le Venezuela, mais nous avons envoyé une mission de secours pour aider les personnes touchées par la grave tragédie qui a frappé le peuple vénézuélien", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne. "L'aide apportée à la population dans ces moments difficiles n'est pas liée à la politique ; il s'agit d'un acte humanitaire."

La délégation évangélique, composée de responsables religieux, de personnalités du monde universitaire, des médias et d'autres leaders d'opinion de plusieurs pays d'Amérique latine, effectue une visite destinée à renforcer les liens avec Israël, à mieux comprendre la réalité du pays et à témoigner de son soutien à l'État hébreu et au peuple juif.

Les déclarations de Gideon Sa'ar interviennent alors qu'Israël participe aux efforts internationaux d'assistance après la catastrophe naturelle qui a durement frappé le Venezuela, malgré les tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays.