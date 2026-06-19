Mike Huckabee tacle Jean-Noël Barrot sur le Hezbollah

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a vivement réagi aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait appelé Israël à cesser ses frappes contre le Hezbollah au Liban.

Dans un message publié sur X, le diplomate américain a remis en cause la position de Paris alors que les attaques du Hezbollah se poursuivent contre Israël.

« Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré qu’Israël devait arrêter ses frappes contre le Hezbollah. La France obtient-elle toutes ses informations auprès du Hezbollah ? », a lancé Mike Huckabee.

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L’ambassadeur a rappelé que quatre soldats israéliens avaient été tués la veille dans le sud du Liban lors d’affrontements avec l’organisation terroriste chiite soutenue par l’Iran.

Pour appuyer ses propos, Huckabee a relayé une publication de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, détaillant les attaques menées par le Hezbollah depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

« Le cessez-le-feu commence lorsque le Hezbollah cesse de tirer et de tuer », a ajouté le représentant américain.

En réponse aux violations répétées du cessez-le-feu, l’armée israélienne affirme avoir frappé plus de 80 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa.

Les propos de Mike Huckabee illustrent également les divergences croissantes entre Washington et Paris sur la gestion du dossier libanais. Alors que la diplomatie française appelle à la retenue et à une désescalade immédiate, l’administration américaine considère que la responsabilité première de la trêve incombe au Hezbollah.

La sortie du diplomate américain marque l’un des échanges les plus directs entre un haut responsable américain et la diplomatie française depuis le début de la crise au Liban.