Les Juifs ont été la cible de 70% de l'ensemble des crimes de haine commis à New York en juillet

Les habitants juifs, qui représentent environ 10 % de la population new-yorkaise, ont été la cible de près de 70 % des crimes de haine confirmés dans les cinq arrondissements de la ville en juillet, selon les données de la police de New York (NYPD) citées par JNS.

Au total, les autorités ont recensé 33 crimes de haine confirmés au cours du mois, dont 23 visant des personnes juives. À la même période en 2025, 15 actes antisémites avaient été validés, soit une hausse de 53,3 % en un an.

Cinq crimes de haine antimusulmans ont également été confirmés en juillet, représentant 15 % du total, contre deux au cours du même mois l’année précédente.

Les autorités new-yorkaises distinguent désormais les signalements des incidents officiellement confirmés. Parmi les 50 plaintes pour crimes de haine enregistrées en juillet mais pas encore validées, 29, soit 58 %, concernaient des actes présumés antisémites. Six autres, soit 12 %, portaient sur des actes antimusulmans.

Depuis le début de l’année 2026, New York a enregistré 360 crimes de haine confirmés, contre 329 sur la même période en 2025, soit une progression de 9,4 %. Parmi eux, 205 incidents antisémites ont été recensés, représentant 56,9 % du total et une augmentation de 8,5 % en un an.

Les crimes de haine visant les musulmans ont, de leur côté, fortement progressé : 26 incidents ont été confirmés depuis janvier, contre 16 en 2025, soit une hausse de 62,5 %.

La présidente du Conseil municipal de New York, Julie Menin, première élue juive à occuper cette fonction, s’est dite « profondément préoccupée » par cette évolution.

« Je reste très inquiète face à la hausse inacceptable des crimes de haine, particulièrement alimentée par les actes visant les New-Yorkais juifs », a déclaré Julie Menin à JNS. Elle a rappelé que sa première initiative avait été de présenter un plan en cinq points contre l’antisémitisme, promettant de poursuivre « sans relâche » la lutte contre la haine.