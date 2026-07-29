Un enfant blessé après l'intrusion d'un homme armé d'un marteau dans une école juive de New York

Un garçon de 8 ans a été blessé mardi matin après l'intrusion d'un homme armé d'un marteau dans une école juive du Queens, à New York. Le suspect, âgé de 42 ans, a été arrêté sur place par la police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait d'abord approché une femme à proximité de l'établissement. Se sentant menacée, celle-ci s'est réfugiée dans l'enceinte de l'école, mais le suspect l'y a suivie.

Le personnel de sécurité a empêché l'homme d'entrer dans le bâtiment. Au cours de son interpellation, une altercation a éclaté et le suspect a violemment poussé un enfant contre une clôture, lui causant une blessure à la tête. L'enfant a été hospitalisé et devrait se rétablir complètement. Le marteau retrouvé sur le suspect n'a toutefois pas été utilisé lors de l'incident.

À ce stade, le NYPD indique ne pas disposer d'éléments laissant penser que l'école ou l'élève étaient spécifiquement visés en raison de leur identité juive. L'affaire n'est donc pas, pour l'heure, traitée comme un acte antisémite.

La police poursuit néanmoins ses investigations. « Le NYPD enquête de manière approfondie sur tous les aspects de cet incident, y compris sur la possibilité d'un mobile lié à un acte de haine, afin de ne négliger aucune piste », a déclaré le conseiller municipal Phil Wong.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a condamné « une violence inconcevable contre un enfant de huit ans » et assuré que l'État continuerait à œuvrer pour garantir la sécurité de tous les habitants. La procureure générale de New York, Letitia James, a également dénoncé « un acte de violence ignoble » et apporté son soutien à la victime et à la communauté juive.

Dans une lettre adressée aux parents, les responsables du camp d'été Ohr Avner, organisé dans l'école au moment des faits, ont indiqué que l'intrus semblait souffrir de troubles mentaux et que le garde de sécurité était parvenu à le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont ajouté qu'« au vu des informations dont nous disposons, il s'agit d'un incident totalement aléatoire » et qu'aucun élément ne laisse penser que l'école ou ses élèves aient été ciblés.