Antisémitisme : 2025, année la plus meurtrière pour les Juifs de la diaspora depuis 1994

Le J7, qui rassemble les sept plus grandes communautés juives de la diaspora, a publié son deuxième rapport annuel sur l'antisémitisme. Celui-ci recense plus de 23 000 incidents antisémites en 2025 dans les sept pays étudiés : l'Argentine, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon le rapport, 2025 est devenue l'année la plus meurtrière pour les Juifs de la diaspora depuis l'attentat contre l'AMIA à Buenos Aires en 1994. Vingt personnes ont été tuées lors d'attaques antisémites en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Par rapport à 2022, l'année précédant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le nombre total d'incidents antisémites a augmenté de 136 %, tandis que les actes violents ont progressé de 97 %.

Le rapport indique que l'Australie a enregistré la plus forte hausse des incidents antisémites depuis 2021 (+270 %), devant l'Allemagne (+215 %), les États-Unis (+131 %) et la France (+124 %).

L'Allemagne demeure le pays affichant le taux le plus élevé d'incidents rapportés par rapport à la taille de sa population juive, avec près de 70 incidents pour 1 000 habitants juifs.

Les auteurs soulignent également que l'antisionisme constitue un mobile majeur dans une part importante des actes recensés : 48 % au Royaume-Uni, 45 % aux États-Unis et 23 % en Allemagne.

« Aucun pays ne peut lutter seul contre l'antisémitisme », a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur mondial de l'Anti-Defamation League (ADL), estimant que le phénomène « dépasse les frontières et exige une réponse internationale ».