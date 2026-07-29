Antisémitisme : 2025, année la plus meurtrière pour les Juifs de la diaspora depuis 1994
Un nouveau rapport du J7 révèle une hausse de 136 % des actes antisémites depuis 2022 et qualifie 2025 d'année la plus meurtrière pour les Juifs depuis l'attentat contre l'AMIA en Argentine.
Le J7, qui rassemble les sept plus grandes communautés juives de la diaspora, a publié son deuxième rapport annuel sur l'antisémitisme. Celui-ci recense plus de 23 000 incidents antisémites en 2025 dans les sept pays étudiés : l'Argentine, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Selon le rapport, 2025 est devenue l'année la plus meurtrière pour les Juifs de la diaspora depuis l'attentat contre l'AMIA à Buenos Aires en 1994. Vingt personnes ont été tuées lors d'attaques antisémites en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Par rapport à 2022, l'année précédant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le nombre total d'incidents antisémites a augmenté de 136 %, tandis que les actes violents ont progressé de 97 %.
Le rapport indique que l'Australie a enregistré la plus forte hausse des incidents antisémites depuis 2021 (+270 %), devant l'Allemagne (+215 %), les États-Unis (+131 %) et la France (+124 %).
L'Allemagne demeure le pays affichant le taux le plus élevé d'incidents rapportés par rapport à la taille de sa population juive, avec près de 70 incidents pour 1 000 habitants juifs.
Les auteurs soulignent également que l'antisionisme constitue un mobile majeur dans une part importante des actes recensés : 48 % au Royaume-Uni, 45 % aux États-Unis et 23 % en Allemagne.
« Aucun pays ne peut lutter seul contre l'antisémitisme », a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur mondial de l'Anti-Defamation League (ADL), estimant que le phénomène « dépasse les frontières et exige une réponse internationale ».