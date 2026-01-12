Los Angeles : un camion fonce dans une manifestation de soutien au peuple iranien, aucun blessé

Un incident violent a éclaté dimanche à Westwood, quartier de Los Angeles, lorsqu'un camion de location a percuté une foule rassemblée pour manifester contre le régime iranien. L'événement réunissait selon les autorités jusqu'à 3 000 personnes venues exprimer leur soutien aux opposants du régime de Téhéran.

Selon KNBC, chaîne locale d'information, au moins deux personnes ont été examinées sur place mais ont refusé une prise en charge médicale. Le département de police de Los Angeles a confirmé qu'aucune ambulance n'avait été appelée suite à l'incident. Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre, rapporte le Los Angeles Times.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le camion arborant des inscriptions en arabe ainsi qu'une pancarte en anglais portant le message : "No shah. No regime. USA: don't repeat 1953. No mullah" – une référence au coup d'État orchestré par la CIA en Iran en 1953.

La police de Los Angeles a écarté tout mobile politique ou terroriste. Selon les premières investigations, l'incident résulterait d'une altercation survenue au cours de la manifestation. Le suspect, qui n'a pas d'antécédents judiciaires connus, pourrait être inculpé d'agression avec une arme mortelle.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a réagi en rappelant l'importance du droit à manifester : "De nombreuses manifestations ont lieu en ce moment, et nous souhaitons évidemment que chacun puisse exercer son droit à la liberté d'expression. Mais la manière dont on le fait est cruciale, et il est absolument essentiel d'exercer ce droit pacifiquement."

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cet incident qui aurait pu tourner au drame.