Mike Pence fustige l’accord de Donald Trump avec l’Iran

L’ancien vice-président américain Mike Pence a vivement critiqué le mémorandum d’entente en cours de négociation entre l’administration de Donald Trump et l’Iran, estimant qu’il constitue une dangereuse concession envers le régime de Téhéran.

Dans un entretien accordé à CNN, Mike Pence a affirmé que l’accord « sent l’apaisement », accusant Washington d’accorder à l’Iran des avantages considérables sans obtenir d’engagements clairs en retour.

Selon lui, le document prévoit notamment le dégel d’avoirs iraniens ainsi que l’ouverture à des investissements étrangers, offrant ainsi à la République islamique d’importants bénéfices financiers. Mike Pence a toutefois souligné que le texte ne comporte aucune garantie explicite concernant l’arrêt du soutien iranien aux organisations terroristes de la région ni l’acceptation de restrictions strictes sur son programme nucléaire.

L’ancien vice-président a averti que cette approche risquait de renforcer un régime qu’il considère comme une menace majeure pour la stabilité du Moyen-Orient et la sécurité des alliés des États-Unis.

Face aux critiques, le vice-président en exercice J.D. Vance a défendu le projet d’accord. Il a assuré que les États-Unis ne verseraient pas directement de fonds à l’Iran et que tout avantage économique serait conditionné à un changement « tangible et vérifiable » du comportement de la République islamique.

J.D. Vance a également indiqué que l’accord devait s’inscrire dans un cadre régional plus large impliquant les États du Golfe. Les éventuels fonds destinés à l’Iran prendraient la forme d’investissements réalisés par d’autres pays et non d’un transfert financier direct de Washington à Téhéran.

Ce débat intervient alors que l’administration de Donald Trump poursuit ses efforts diplomatiques pour encadrer les activités nucléaires iraniennes et réduire les tensions régionales, une stratégie qui continue de diviser la classe politique américaine.