JD Vance détaille la portée du nouvel accord avec l’Iran

Il a affirmé ce cet accord garantit à la fois la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz et l’impossibilité pour l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire.

Alors que l’accord entre les États-Unis et l’Iran continue de susciter de vives réactions, le vice-président américain JD Vance est monté au créneau pour défendre ce que la Maison Blanche présente comme une avancée diplomatique majeure.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Vance a détaillé les principaux objectifs du mémorandum d’entente conclu entre Washington et Téhéran.

« Premièrement, cet accord signifie que le détroit d’Ormuz est immédiatement rouvert. Nous voyons déjà les prix du pétrole et du gaz commencer à baisser au cours des dernières 24 heures », a-t-il déclaré.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un tiers du commerce maritime mondial de pétrole, avait été fortement perturbé ces dernières semaines par le conflit entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Le vice-président a ensuite insisté sur ce qu’il considère comme l’élément central de l’accord.

« Cet accord garantit que l’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire », a affirmé Vance.

Il a salué l’action de Donald Trump, estimant que l’opération militaire menée contre les installations iraniennes avait « complètement détruit » le programme nucléaire de la République islamique.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs responsables américains, notamment le directeur de la CIA John Ratcliffe, auraient exprimé en privé des doutes sur la volonté réelle de Téhéran de respecter ses futurs engagements nucléaires.

JD Vance a expliqué que l’accord repose désormais sur deux trajectoires possibles.

Selon lui, si l’Iran accepte de renoncer durablement à toute reconstruction de son programme nucléaire militaire, le pays pourra progressivement être réintégré dans l’économie mondiale.

« Si les Iraniens prennent des engagements à long terme et renoncent à reconstruire leur programme, ils seront accueillis dans l’économie mondiale », a-t-il déclaré.

À l’inverse, si Téhéran tente de relancer ses activités nucléaires sensibles, il ne disposera plus des ressources nécessaires pour y parvenir.

« S’ils essaient de reconstruire ce programme, ils n’auront jamais les moyens de le faire », a assuré le vice-président.

Pour JD Vance, l’accord constitue donc une « victoire sur tous les plans » pour les États-Unis.

« C’est une situation gagnant-gagnant pour le peuple américain. Dans tous les cas, nous nous assurons que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire », a-t-il affirmé.

Le vice-président a toutefois reconnu que la réussite du processus dépendra désormais du comportement de la République islamique dans les prochains mois.

« C’est maintenant aux Iraniens de démontrer qu’ils sont sérieux dans leur volonté de démanteler durablement ce programme », a-t-il déclaré.

L’accord signé électroniquement entre les dirigeants américains et iraniens doit encore être formellement ratifié lors d’une cérémonie prévue vendredi.

D’ici là, plusieurs négociations techniques doivent encore préciser les modalités d’application du texte.

Alors que ses partisans le présentent comme un tournant historique pour la stabilité régionale, ses détracteurs estiment au contraire qu’il offre à l’Iran un répit économique sans garanties suffisantes sur ses ambitions nucléaires et ses activités régionales.

Pour la Maison Blanche, l’enjeu est désormais de transformer ce cessez-le-feu diplomatique en un accord durable capable d’empêcher définitivement Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire.