New York : un restaurant israélo-éthiopien contraint de restreindre son activité face à l'hostilité

Le contrôleur municipal de New York, Mark Levine, a dénoncé une "intolérable bigoterie" après la décision du restaurant Tsion Cafe, à Harlem, de mettre fin à son service de restauration classique. L’établissement, réputé pour sa cuisine israélo-éthiopienne, n’accepte désormais plus que des réservations de groupes effectuées à l’avance.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mark Levine, l’un des plus hauts responsables élus de la ville, s’est dit "profondément troublé" par la situation. Il a décrit Tsion Cafe comme l’un de ses restaurants favoris à New York, saluant le talent de sa propriétaire, Beejhy Barhany, immigrée éthiopienne et juive pratiquante. Selon lui, la fermeture partielle de l’établissement est la conséquence directe d’un climat d’hostilité persistant.

Beejhy Barhany a expliqué au New York Jewish Week que son restaurant faisait face à "tant d’animosité" depuis l’attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Cette tension se serait encore accentuée après que l’établissement a obtenu la certification casher en 2024. "J’étais fière d’être juive. Je voulais le mettre en lumière", a-t-elle confié, ajoutant que la situation s’est détériorée à partir du moment où le restaurant a adopté ce positionnement religieux.

Face à ce qu’elle décrit comme un flot constant d’hostilité, la restauratrice a choisi de modifier son modèle économique afin d’assurer la sécurité de son équipe et de ses clients. Pour Mark Levine, cette évolution illustre une dérive inquiétante. "Je suis profondément perturbé par cela, et vous devriez l’être aussi", a-t-il écrit, appelant implicitement à une prise de conscience face à ce qu’il considère comme une manifestation flagrante d’intolérance.