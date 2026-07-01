New York : une femme arrêtée pour avoir financé le Jihad islamique palestinien

Les autorités fédérales américaines ont arrêté Catherine Beth Washburn, 37 ans, originaire de la région de Rochester, dans l’État de New York, pour soutien matériel présumé à une organisation terroriste étrangère désignée.

Selon le ministère américain de la Justice, Washburn aurait envoyé des fonds au Jihad islamique palestinien, organisation classée terroriste par les États-Unis.

Elle est également présentée comme une responsable du Direct Action Movement for Palestinian Liberation, un groupe qui, selon les autorités américaines, rejette les manifestations pacifiques et privilégie des actions directes, notamment des actes de sabotage, en soutien aux Palestiniens.

Lors de perquisitions menées plus tôt cette année par la Joint Terrorism Task Force du FBI, les enquêteurs affirment avoir retrouvé des échanges entre Washburn et un combattant du Jihad islamique palestinien à Gaza, qui prétendait avoir mené des attaques contre Israël.

D’après le ministère de la Justice, ses messages contenaient notamment des propos antisémites et un soutien explicite aux attaques du 7 octobre. Elle aurait écrit : « Je voudrais que chaque jour soit le 7 octobre » ou encore qu’elle se réjouissait à chaque annonce de la mort d’un soldat israélien.

Les relevés financiers montrent, selon l’accusation, que Washburn a effectué 80 transferts en cryptomonnaies vers cet individu, pour un total de 30 116 dollars.

Elle encourt jusqu’à 20 ans de prison et une amende pouvant atteindre 250 000 dollars.