Pérou : plus de 500 bébés baptisés « Haaland » après l'épopée de la Norvège au Mondial

D'après les données officielles du Registre national péruvien (Reniec), 486 bébés ont reçu le prénom « Haaland », tandis que 91 autres ont été enregistrés sous le nom complet « Erling Haaland » depuis le début de la compétition.

L'attaquant norvégien de 25 ans, auteur de sept buts lors de son premier Mondial, est rapidement devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, où sa carrure imposante et son charisme lui ont valu le surnom de « Viking ».

Le football inspire depuis longtemps les parents péruviens. Le registre national recense notamment 33 809 personnes prénommées Neymar, 3 402 Lionel Messi et 1 185 Cristiano Ronaldo.

« Les grandes stars du football continuent d'inspirer les Péruviens lorsqu'ils choisissent le prénom de leurs enfants », a déclaré Ivan Torres, porte-parole du Reniec.