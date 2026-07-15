«Éloignez ce Blanc» : Lucas Digne visé par des insultes racistes après la défaite de la France contre l'Espagne

Mis en cause pour l’action ayant conduit au penalty espagnol, le latéral gauche d’Aston Villa a vu son nom devenir l’un des plus commentés sur X, où de nombreuses publications ont rapidement dépassé la critique sportive pour prendre un caractère ouvertement raciste.

L’action controversée intervient à la 22e minute de jeu. Alors que Marc Cucurella centre dans la surface, Lucas Digne contrôle difficilement le ballon de la tête sans voir Lamine Yamal arriver derrière lui. En tentant de dégager, le Français touche involontairement le joueur espagnol à la hanche. L’arbitre Ivan Barton désigne immédiatement le point de penalty. Malgré les protestations des Bleus, qui estiment que Yamal avait commis une main au préalable, l’assistance vidéo confirme la décision. Mikel Oyarzabal transforme ensuite le penalty et ouvre le score pour la Roja.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, les réseaux sociaux ont été envahis par des messages visant Lucas Digne. Plusieurs publications ne se sont pas contentées de critiquer sa prestation mais ont directement attaqué le joueur en raison de sa couleur de peau. Parmi les commentaires relayés figurent notamment : « Sale blanc de merde », « Je ne veux plus un Blanc dans l’équipe de France », « Éloignez ce Blanc » ou encore « On a mis un Blanc pour faire plaisir aux Français ».

Cette vague de messages a provoqué une réaction politique. Le député du Rassemblement national Julien Odoul a dénoncé ce qu’il considère comme un traitement à géométrie variable du racisme. Dans un message publié sur X, il a affirmé que si de tels propos avaient visé Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé, « toute la gauche antiraciste serait montée au créneau ». Il a également interpellé SOS Racisme, appelant l’association à condamner publiquement les attaques contre le défenseur des Bleus.

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À ce stade, Lucas Digne n’a pas réagi publiquement à ces insultes. La Fédération française de football n’a pas non plus communiqué sur cette affaire. Cet épisode relance toutefois le débat sur les dérives des réseaux sociaux après les grandes compétitions internationales, où les joueurs deviennent régulièrement la cible de campagnes de haine après une contre-performance sportive.