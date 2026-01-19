"Puisque je n'ai pas reçu le Nobel, je ne suis plus obligé de ne penser qu'à la paix", avertit Donald Trump

Le président américain Donald Trump a adressé lundi une lettre pour le moins inhabituelle au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, dans laquelle il avertit qu'il ne se sent plus tenu d'agir uniquement selon des considérations pacifiques, la Norvège ayant refusé de lui décerner le prix Nobel de la paix.

"Étant donné que votre pays a décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté huit guerres et plus, je ne me sens plus obligé de ne penser qu'à la paix", a écrit le président américain.

Dans cette même missive, Trump s'est également exprimé sur le Groenland, lançant un avertissement sévère au Danemark, qui administre l'île. Selon lui, les États-Unis ont besoin d'un "contrôle total et absolu" sur le Groenland pour garantir la sécurité mondiale, affirmant que le Danemark est incapable de le défendre correctement. Trump a même exigé le transfert du contrôle de l'île aux mains américaines.

Les tensions entre Washington et l'Europe s'intensifient suite aux efforts renouvelés du président pour obtenir le contrôle du Groenland. Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient des droits de douane aux pays ayant récemment envoyé des troupes au Groenland, une démarche perçue comme une pression économique et politique directe sur les alliés européens de l'Amérique, en premier lieu le Danemark.

Le Groenland, île arctique autonome sous souveraineté danoise, est considéré comme stratégiquement crucial en raison de sa position géographique, de ses ressources naturelles et de ses implications sécuritaires dans un contexte de rivalité croissante dans la région arctique. Le gouvernement groenlandais comme le Danemark ont répété clairement que l'île n'est pas à vendre.

Les déclarations de Trump ont suscité une réaction virulente de la part de l'Union européenne. Les dirigeants européens ont mis en garde contre une atteinte grave aux relations transatlantiques et alerté sur une "spirale dangereuse vers le bas" si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces tarifaires. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa ont souligné que l'Europe resterait unie, coordonnée et déterminée à défendre la souveraineté de ses États membres.