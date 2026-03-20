Spécial week-end | Quand les grandes cérémonies deviennent des tribunes politiques aux États-Unis

Des scènes du Super Bowl aux remises de prix comme les Grammy Awards, les grandes cérémonies américaines se transforment de plus en plus en arènes politiques où les célébrités prennent position sur des sujets brûlants. Ces dernières semaines, les tensions autour de la politique migratoire et de l’agence fédérale ICE (Immigration and Customs Enforcement - Service de l'immigration et des douanes) se sont imposées au cœur du débat, illustrant les fractures profondes de la société américaine.

Le phénomène s’est illustré de manière spectaculaire lors du Super Bowl, lorsque Bad Bunny a choisi de chanter uniquement en espagnol devant des dizaines de millions de téléspectateurs, dans un message d’unité à rebours des discours identitaires. Une prise de position qui a suscité des critiques virulentes, notamment de Donald Trump, qui a dénoncé une performance “offensante” pour l’Amérique.

Quelques jours plus tard, la cérémonie des Grammy Awards a confirmé cette tendance. Des artistes comme Billie Eilish ou Bad Bunny ont ouvertement dénoncé la politique migratoire américaine. La chanteuse est apparue avec un badge appelant à “expulser ICE”, affirmant qu’“aucun être humain n’est illégal sur une terre volée”, tandis que Bad Bunny, récompensé, a insisté sur l’humanité des migrants et leur appartenance à la société américaine. Ces interventions ont ravivé les tensions entre défenseurs des droits humains et partisans d’une politique migratoire stricte.

Créée en 2003 après les attentats du 11 septembre, l’agence ICE est aujourd’hui au centre de controverses majeures. Chargée de lutter contre l’immigration illégale et les menaces sécuritaires, elle est devenue, au fil des crises migratoires, un symbole clivant. Pour certains Américains, elle incarne la protection des frontières et de la sécurité nationale. Pour d’autres, elle représente une institution accusée de brutalité, de séparation de familles et de déshumanisation des migrants.

Dans ce contexte, la culture populaire s’impose comme un espace d’expression politique à part entière. Artistes, acteurs et figures publiques utilisent leur visibilité pour interpeller l’opinion et contester les politiques en place. La controverse autour d’ICE dépasse ainsi le cadre institutionnel pour poser une question plus large et fondamentale : qui est considéré comme pleinement américain, et selon quels critères ?

À travers ces prises de position, les cérémonies autrefois dédiées au divertissement deviennent le reflet des tensions sociales, identitaires et politiques qui traversent les États-Unis contemporains, illustrant une société profondément divisée sur les questions de frontières, d’identité et de justice sociale.