Un homme armé d'un couteau et d'une batte s'introduit dans un centre Habad à Brooklyn

Un homme armé d'un couteau et d'une batte de baseball s'est introduit mercredi dans un centre Habad de Brooklyn Heights, à New York, dans ce qui est considéré comme une attaque potentiellement antisémite.

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Selon les premiers éléments, le suspect, qui ne serait pas juif, portait une kippa lorsqu'il est entré dans le bâtiment. Les fidèles et plusieurs personnes présentes sur place l'ont rapidement confronté et expulsé des lieux avant l'arrivée de la police.

Les forces de l'ordre ont ensuite procédé à son arrestation.

Aucun blessé n'a été signalé et la police a indiqué qu'aucune menace supplémentaire ne pesait sur le centre ou sur le public.

Les circonstances exactes de l'incident et les motivations du suspect font toujours l'objet d'une enquête.