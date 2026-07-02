Trois Arabes israéliens inculpés pour avoir aidé l'auteur d'une attaque terroriste

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé ce mercredi que trois citoyens arabes israéliens seront prochainement inculpés pour avoir apporté leur soutien à l'auteur de l'attentat à la fusillade perpétré le 7 juin dans le centre d'Israël.

L'assaillant, Omar Mundar Yassin, originaire de Tayibe, avait ouvert le feu dans une station-service près de Kochav Ya'ir, puis à proximité des localités de Tzur Yitzhak et Tzur Natan. L'attaque avait coûté la vie à un membre d'une équipe de sécurité civile et fait cinq blessés, avant que le terroriste ne soit abattu par les forces israéliennes.

Selon l'enquête conjointe du Shin Bet et de la police, Alaa al-Din J'heim et Waam Matzarwa, tous deux originaires de Tayibe, étaient au courant des intentions d'Omar Mundar Yassin de commettre un attentat, mais n'ont pris aucune mesure pour l'empêcher ni alerté les autorités.

Un troisième suspect, Muhammad Aftima, de Baqa al-Gharbiyye, est accusé d'avoir fourni à l'assaillant le pistolet-mitrailleur artisanal de type Carlo utilisé lors de l'attaque.

Les autorités israéliennes ont indiqué que les actes d'accusation seraient déposés dans les prochains jours devant les tribunaux compétents.