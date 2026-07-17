Un plan de 95 milliards pour financer la guerre contre l'Iran franchit une première étape au Congrès

Les républicains du Congrès américain ont franchi jeudi une première étape vers l'adoption d'un plan budgétaire de 95 milliards de dollars destiné notamment à financer l'effort de guerre contre l'Iran, à soutenir le secteur agricole et à durcir les règles électorales avant les élections de mi-mandat de novembre.

La commission du Budget de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a approuvé la résolution par 20 voix contre 14, selon un vote strictement partisan. Le texte pourrait être soumis à l'ensemble de la Chambre dès la semaine prochaine.

S'il est adopté, il permettra de préparer une loi de réconciliation budgétaire, procédure qui autorise le Sénat à voter certains textes à la majorité simple, sans atteindre le seuil habituel de 60 voix. Les républicains disposent actuellement de 53 sièges sur 100 et pourraient ainsi contourner l'opposition démocrate.

Le projet prévoit 60 milliards de dollars supplémentaires pour la défense et 13 milliards pour les services de renseignement. Douze milliards seraient consacrés à l'aide au secteur agricole, tandis que 10 milliards financeraient sur dix ans la mise en œuvre du SAVE America Act, texte soutenu par Donald Trump visant à renforcer les obligations d'identification des électeurs.

L'avenir du plan reste toutefois incertain. Il n'est pas encore établi que l'ensemble des mesures puisse respecter les règles strictes encadrant la procédure de réconciliation au Sénat, ni que le texte réunisse une majorité suffisante dans les deux chambres.

"Nous n'obtiendrons aucune aide de nos collègues démocrates pour accomplir ce que je considère comme des mesures essentielles", a déclaré Jodey Arrington, président républicain de la commission du Budget.