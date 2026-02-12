Un soutien de Mamdani affirme qu'Israël est lié au 11 septembre et à l'assassinat de JFK

Un cofondateur du mouvement viral "Hot Girls for Zohran" (Filles sexy pour Zohran), créé pour soutenir la candidature de Zohran Mamdani à la mairie de New York, est au cœur d’une polémique après la diffusion de publications relayant des théories du complot anti-israéliennes.

Selon des informations rapportées par le New York Post, Kaif Gilani, également connu sous le nom de Kaif Kabir, a partagé sur les réseaux sociaux des contenus accusant Israël d’être impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 ainsi que dans l’assassinat de l’ancien président américain John F. Kennedy. Certaines de ces publications provenaient d’Ian Carroll, figure connue pour ses positions négationnistes et ses discours complotistes.

D’après le quotidien américain, en janvier 2025, quelques mois avant le lancement officiel de "Hot Girls for Zohran", Gilani aurait relayé un message affirmant que l’American Israel Public Affairs Committee (Comité américain des affaires publiques israéliennes - AIPAC) était lié à l’assassinat de John F. Kennedy. Le message soutenait notamment que Kennedy aurait voulu obliger l’organisation à s’enregistrer comme agent étranger peu avant sa mort, une affirmation largement considérée comme infondée.

Le même post reprenait également la théorie dite des "Israéliens dansants", selon laquelle des agents du Mossad auraient eu connaissance à l’avance des attaques du 11 septembre, une thèse déjà démentie à de nombreuses reprises. Par ailleurs, Gilani aurait épinglé sur son compte Facebook une image de manifestants appelant à "libérer la Palestine", tout en affirmant que l’expression "Israël a le droit d’exister" serait en elle-même "antisémite", car visant à "effacer l’existence palestinienne".

Le collectif "Hot Girls for Zohran", reconnaissable à ses t-shirts orange à typographie épaisse, s’est fait connaître par ses actions médiatiques et ses événements viraux, dont un concours d’imitations de Mamdani ayant attiré l’attention de Vanity Fair.