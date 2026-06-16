Au G7, le président égyptien appelle Israël à renoncer à son projet d'expansion territoriale à Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé Israël à abandonner son projet de prise de contrôle de 70 % de la bande de Gaza, lors d'une réunion consacrée à la stabilité du Moyen-Orient en marge du sommet du G7 à Évian, en France. Devant les dirigeants du G7, de l'Union européenne, ainsi que les représentants des Émirats arabes unis et du Qatar, le chef de l'État égyptien a estimé que cette stratégie devait cesser "immédiatement".

Ses déclarations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé le mois dernier avoir ordonné à Tsahal de prendre le contrôle de nouvelles portions du territoire palestinien. Selon le chef du gouvernement israélien, l'armée contrôle actuellement environ 60 % de la bande de Gaza et poursuit son avancée vers l'objectif de 70 %. Pour Sissi, une telle évolution ne laisserait aux Palestiniens qu'environ 30 % du territoire.

Le président égyptien a réaffirmé qu'il n'existait "aucune alternative" à un règlement durable du conflit fondé sur la solution à deux États. Il a également appelé à la mise en œuvre du plan proposé par le président américain Donald Trump pour la bande de Gaza.

L'Égypte demeure l'un des principaux médiateurs entre Israël et l'organisation terroriste Hamas depuis le déclenchement de la guerre, à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023. Si la première phase du cessez-le-feu a permis la libération des derniers otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël, les discussions sur la deuxième phase restent bloquées. Celle-ci prévoyait notamment le désarmement du Hamas et un retrait progressif des forces israéliennes, mais les négociations n'ont pas progressé, le Hamas refusant jusqu'à présent de déposer les armes.