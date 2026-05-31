Banni ailleurs, Kanye West triomphe à Istanbul

Kanye West s’est produit samedi soir devant 118 000 personnes au stade olympique Atatürk d’Istanbul, selon l’agence Anadolu.

Il s’agissait de son premier concert en Europe depuis 2014 et de sa première apparition en Turquie. Le rappeur américain a assuré un show d’environ deux heures devant un public venu de Turquie, mais aussi du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, d’Italie, de Russie, de Pologne et du Moyen-Orient.

Cette performance intervient alors que Kanye West fait face à une série d’annulations en Europe en raison de ses propos antisémites passés, notamment ses déclarations louant Adolf Hitler et la diffusion de contenus utilisant une imagerie nazie.

Le rappeur a aussi suscité une vive indignation avec la sortie du morceau « Heil Hitler », accusé de promouvoir le nazisme.

En avril, le Royaume-Uni lui avait refusé l’entrée sur son territoire, estimant que sa présence n’était pas « favorable au bien public », ce qui avait entraîné l’annulation d’une apparition prévue au Wireless Festival de Londres. Un concert à Marseille avait également été reporté après des informations selon lesquelles le gouvernement français cherchait à le bloquer, tandis qu’un concert en Pologne a aussi été annulé.

En janvier, Kanye West avait publié une pleine page dans le Wall Street Journal pour revenir sur ses propos passés, présenter ses excuses et évoquer un trouble bipolaire non traité ainsi qu’une blessure cérébrale non diagnostiquée.