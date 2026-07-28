Benjamin Netanyahou doit présenter à Donald Trump des renseignements sur le nucléaire iranien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit présenter au président américain Donald Trump des renseignements affirmant que l'Iran poursuit le développement de son programme nucléaire, notamment sur le site souterrain hautement fortifié de Pickaxe Mountain, selon des informations rapportées par le New York Post.

D'après une source israélienne citée par le quotidien américain et relayée par Israel National News, les renseignements israéliens indiqueraient que Téhéran installe de nouvelles centrifugeuses sur ce site enfoui à plus de 90 mètres sous la montagne Kolang, à proximité du complexe nucléaire de Natanz.

La délégation israélienne entend également convaincre Washington que les dirigeants iraniens ne négocient pas de bonne foi et poursuivent leurs activités nucléaires malgré les discussions sur un cessez-le-feu et une reprise du dialogue avec les États-Unis.

Le Wall Street Journal avait précédemment révélé que les services de renseignement israéliens avaient détecté l'arrivée des premières centrifugeuses sur le site de Pickaxe Mountain depuis le début de sa construction en 2020. Jusqu'à présent, aucune activité nucléaire n'y avait été officiellement observée.

Selon le New York Post, Donald Trump avait récemment déclaré ne pas disposer d'informations confirmées sur les activités menées sur ce site. Le président américain s'est toutefois dit, ces derniers jours, prêt à envisager une frappe contre l'installation. Des responsables américains auraient également étudié un scénario visant à sécuriser les stocks d'uranium enrichi qui pourraient s'y trouver.

Au cours de leur rencontre à Washington, Benjamin Netanyahou devrait également faire le point avec Donald Trump sur les cessez-le-feu à Gaza et au Liban, où restent actifs des groupes soutenus par l'Iran.