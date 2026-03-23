Détroit d’Ormuz : l'économie mondiale confrontée à une "menace majeure", estime le chef de l'AIE

La guerre en cours entre l’Iran et les États-Unis, combinée à la fermeture du détroit d’Ormuz, fait peser une menace grave sur l’économie mondiale. Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a averti que la situation au Moyen-Orient était "grave" et que l’économie mondiale se trouvait confrontée à un risque réel.

S’exprimant à Canberra, il a indiqué que l’AIE avait déjà sollicité plusieurs gouvernements en Europe et en Asie pour envisager une libération supplémentaire de leurs réserves stratégiques de pétrole "si nécessaire". Selon lui, la crise actuelle dépasse même, par son ampleur, les deux grands chocs pétroliers des années 1970 combinés, en référence aux crises de 1973 et de 1979, ainsi qu’aux perturbations du marché du gaz provoquées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine depuis 2022.

Pour Fatih Birol, la priorité reste la réouverture du détroit d’Ormuz, passage clé pour le commerce mondial de l’énergie. Il a toutefois précisé qu’aucun seuil de prix du pétrole ne déclencherait automatiquement un recours aux réserves stratégiques, malgré la flambée actuelle des cours. Plus tôt ce mois-ci, l’agence avait déjà annoncé la libération record de 400 millions de barils de pétrole issus des stocks d’urgence de ses pays membres, afin d’atténuer les tensions sur les marchés.

Parallèlement, les États-Unis ont pris une mesure exceptionnelle pour tenter de stabiliser les prix. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé l’autorisation temporaire de vendre environ 140 millions de barils de pétrole iranien déjà chargés en mer. Selon Washington, cette décision vise à accroître l’offre mondiale et à limiter l’influence de Téhéran et de la Chine sur le marché énergétique.