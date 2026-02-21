Donald Trump affirme que 32 000 manifestants ont été tués en Iran, Téhéran exige des preuves

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que 32 000 personnes ont été tuées lors de la répression des récentes manifestations en Iran, avançant pour la première fois un chiffre présenté comme une estimation officielle américaine. Cette déclaration marque une escalade rhétorique dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Donald Trump a dénoncé une répression « brutale » du régime iranien et assuré avoir dissuadé les autorités de procéder à l’exécution de 837 détenus liés aux manifestations. « S’ils en pendaient un seul, ils en subiraient immédiatement les conséquences », a-t-il affirmé.

Les autorités iraniennes contestent fermement ces accusations. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a exigé des « preuves » et rappelé que Téhéran avait publié une liste officielle de 3 117 morts, dont environ 200 membres des forces de sécurité. Selon lui, toute contestation des chiffres iraniens doit s’appuyer sur des éléments vérifiables.

Jusqu’à présent, des organisations de défense des droits humains évoquaient environ 7 000 décès confirmés, tout en estimant que le bilan réel pourrait être supérieur.

Parallèlement, Donald Trump a renouvelé ses avertissements à l’Iran concernant son programme nucléaire et balistique. Les États-Unis ont récemment renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient, avec le déploiement de groupes aéronavals supplémentaires. Le président américain a évoqué la possibilité d’une « frappe limitée » tout en laissant la porte ouverte à un accord diplomatique dans les jours à venir.

Téhéran, de son côté, prévient qu’une attaque, même restreinte, pourrait déclencher une escalade régionale majeure.