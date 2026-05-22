Donald Trump annonce l’envoi de 5000 militaires américains en Pologne

Donald Trump a annoncé jeudi l’envoi de 5000 militaires américains en Pologne, une décision justifiée par sa relation avec le président nationaliste Karol Nawrocki, élu il y a près d’un an. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a évoqué des troupes « supplémentaires », sans préciser s’il s’agissait d’un nouveau contingent ou du déploiement de 4000 soldats déjà prévu, mais récemment remis en question par Washington.

Cette ambiguïté nourrit les interrogations sur la stratégie américaine en Europe. La semaine dernière, de hauts responsables américains avaient laissé planer le doute sur ce déploiement, avant que le vice-président JD Vance ne précise mardi qu’il s’agissait d’un simple report. « C’est un retard dans la rotation de troupes », a-t-il déclaré, interrogé sur les 4000 militaires concernés.

JD Vance a toutefois replacé ce dossier dans une ligne politique plus large : celle d’une Europe appelée à assumer davantage sa propre sécurité. « Il faut plus de souveraineté et que l’Europe se tienne seule sur ses deux jambes. Cela reste notre stratégie en Europe », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse.

L’annonce de Donald Trump intervient dans un contexte de forte vigilance autour des mouvements militaires américains sur le continent. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain multiplie les signaux contradictoires à l’égard des alliés européens, entre renforcement ponctuel de certains dispositifs et pressions accrues sur les pays jugés insuffisamment engagés aux côtés de Washington.

Ces mouvements sont d’autant plus scrutés que Donald Trump a menacé de faire payer les alliés européens qui n’ont pas soutenu sa guerre contre l’Iran. En mai, le Pentagone avait déjà annoncé le retrait de 5000 soldats américains d’Allemagne, confirmant une réorganisation plus large de la présence militaire américaine en Europe.

Pour Varsovie, l’annonce représente un signal politique fort, dans un pays qui se veut l’un des piliers orientaux de l’OTAN face à la Russie. Mais elle souligne aussi la nouvelle logique américaine : soutenir certains alliés, tout en exigeant de l’Europe qu’elle prenne davantage en charge sa propre défense.