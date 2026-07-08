Donald Trump encense Netanyahou et Erdogan malgré leurs tensions

Le président américain Donald Trump a salué à la fois le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président turc Recep Tayyip Erdogan, malgré les fortes tensions entre Jérusalem et Ankara.

S’exprimant devant des journalistes lors du sommet de l’OTAN en Turquie, Donald Trump a qualifié Recep Tayyip Erdogan de dirigeant “formidable”, affirmant apprécier le chef de l’État turc.

Le président américain est ensuite revenu sur la guerre contre l’Iran, répétant qu’il avait personnellement convaincu Recep Tayyip Erdogan de ne pas entrer dans le conflit aux côtés de Téhéran.

“Il aurait pu entrer dans la guerre”, a déclaré Donald Trump, avant d’ajouter que Recep Tayyip Erdogan “n’aime pas beaucoup Israël” et “n’aime pas beaucoup Benjamin Netanyahou”.

Selon Donald Trump, c’est son intervention personnelle qui aurait empêché Ankara de rejoindre le camp iranien. “Il n’y est pas allé grâce à moi”, a-t-il affirmé.

Le président américain a également reconnu les critiques récentes de Benjamin Netanyahou envers la Turquie et son dirigeant. “Bibi a dit des choses vraies hier sur la Turquie et Erdogan”, a déclaré Donald Trump, tout en qualifiant le Premier ministre israélien de “formidable Premier ministre de guerre”.

Ces déclarations interviennent alors que la Turquie cherche toujours à obtenir des avions de combat américains F-35, un dossier sensible qui suscite l’opposition d’Israël en raison de la détérioration des relations entre les deux pays.

Donald Trump a toutefois insisté sur la puissance militaire de la Turquie, la décrivant comme un pays doté de “millions de soldats” et d’un important arsenal américain.

Aucune indication publique n’a toutefois montré que la Turquie envisageait réellement de rejoindre la guerre aux côtés de l’Iran. Pendant le conflit, Ankara s’est même retrouvée à plusieurs reprises sur la trajectoire de missiles iraniens interceptés par les défenses aériennes de l’OTAN.