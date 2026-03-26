Donald Trump : "Les États-Unis n'ont pas besoin de l'OTAN"

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué l’OTAN, estimant que l’alliance militaire n’avait apporté aucune contribution significative dans le cadre de la guerre contre l’Iran. Dans une série de messages publiés sur son réseau Truth Social, il a affirmé que les États-Unis n’avaient "besoin de rien" de la part l'alliance atlantique, allant jusqu’à qualifier l’OTAN de "tigre de papier" sans l’appui américain. Il a également reproché aux pays membres de ne pas avoir participé aux opérations visant à contrer les ambitions nucléaires de Téhéran.

Ces déclarations interviennent alors que certains pays européens, notamment le Royaume-Uni et la France, envisagent la création d’une coalition navale pour sécuriser le détroit d’Ormuz, une artère essentielle du commerce mondial. D’autres États, comme l’Estonie, se disent également ouverts à une participation à une éventuelle mission militaire dans la région.

Parallèlement, Donald Trump a accentué la pression sur les autorités iraniennes dans le cadre des négociations en cours. Il affirme que les représentants de Téhéran cherchent activement à conclure un accord après ce qu’il décrit comme une défaite militaire, malgré les déclarations officielles iraniennes plus prudentes. Le président américain a averti que le temps pressait, estimant que l’Iran devait "prendre les choses au sérieux rapidement" sous peine de conséquences irréversibles.

Ces prises de position illustrent la stratégie de Washington, mêlant pression militaire, critiques envers ses alliés et volonté affichée d’aboutir à un accord avec l’Iran, dans un contexte de fortes tensions régionales et d’incertitudes sur l’issue diplomatique du conflit.