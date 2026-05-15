Donald Trump menace l’Iran après son échange avec Xi Jinping sur Ormuz

Donald Trump a de nouveau durci le ton face à l’Iran, laissant entendre que la confrontation militaire avec Téhéran pourrait reprendre si aucun accord n’était trouvé. Dans un long message publié sur Truth Social, le président américain a cité parmi les succès de son administration la « décimation militaire de l’Iran », avant d’ajouter : « à suivre ! » Une formule qui intervient alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur depuis début avril dans la guerre américano-israélienne contre la République islamique, mais que les négociations entre Washington et Téhéran restent bloquées.

Dans une interview diffusée jeudi soir sur Fox News, Donald Trump a affirmé qu’il ne ferait « plus preuve de beaucoup de patience » et que les Iraniens « devraient conclure un accord ». Il a également évoqué le stock d’uranium enrichi iranien, affirmant que les États-Unis finiraient par l’obtenir, tout en reconnaissant que cette question relevait aussi, selon lui, de la « communication publique ». « L’autre chose que nous pourrions faire, c’est le bombarder à nouveau », a-t-il ajouté, tout en disant préférer récupérer ce stock.

La tension reste particulièrement forte autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié. Selon la Maison Blanche, Donald Trump et Xi Jinping, réunis à Pékin, sont convenus que le détroit devait rester ouvert. Le président chinois aurait également exprimé son opposition à toute militarisation du passage et à l’instauration de péages. Trump affirme que Xi lui a proposé son aide pour rouvrir Ormuz et s’est engagé à ne pas fournir d’équipements militaires à l’Iran.

Washington espère obtenir un appui chinois pour sortir d’un conflit devenu politiquement coûteux à l’approche des élections de mi-mandat. Mais plusieurs analystes doutent que Pékin exerce une pression forte sur Téhéran, l’Iran restant un contrepoids stratégique utile face aux États-Unis.

Sur le plan intérieur, la Chambre des représentants a rejeté de justesse une résolution démocrate visant à limiter les pouvoirs de guerre de Trump : le vote s’est soldé par une égalité 212 contre 212, insuffisante pour l’adoption du texte. Pendant ce temps, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a salué les succès militaires contre l’Iran, affirmant que « le régime de terreur en Iran est plus faible que jamais » et que l’alliance avec l’administration Trump avait « transformé le visage du Moyen-Orient ».