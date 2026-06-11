Donald Trump : "Nous frapperons l’Iran très durement ce soir"

Le président américain Donald Trump a lancé mardi une nouvelle mise en garde à l’Iran, affirmant sur son réseau Truth Social que les États-Unis allaient frapper des cibles iraniennes "très durement ce soir". Cette déclaration intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran semblent traverser une nouvelle période d’incertitude.

Dans son message, Trump a également évoqué une mesure spectaculaire visant les infrastructures énergétiques iraniennes. "À un moment dans un avenir pas si lointain, nous prendrons l’île de Kharg et d’autres points d’infrastructure pétrolière, et nous assumerons le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz", a-t-il écrit. Le président américain a comparé cette perspective à la politique menée par les États-Unis au Venezuela, estimant qu’elle avait été "extrêmement bénéfique" pour les deux pays.

L’île de Kharg constitue la principale plateforme d’exportation du pétrole iranien et représente un enjeu stratégique majeur pour l’économie de la République islamique. Une prise de contrôle ou une neutralisation de ce site porterait un coup sévère aux capacités d’exportation de Téhéran.

Ces déclarations s’inscrivent dans la stratégie de pression maximale adoptée par Donald Trump à l’égard de l’Iran. Le président américain a déjà menacé à plusieurs reprises de recourir à une force militaire massive contre la République islamique avant de revenir sur ses positions lorsque des avancées diplomatiques semblaient possibles. Le ton particulièrement offensif de ce nouveau message laisse planer le doute sur les intentions réelles de Washington : il pourrait s'agir aussi bien d'une préparation à une action militaire que d'une nouvelle tentative d'arracher des concessions iraniennes à la table des négociations.