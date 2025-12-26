Donald Trump ordonne des frappes contre Daech au Nigeria après des attaques visant des chrétiens

Les États-Unis ont mené jeudi des frappes militaires contre l’organisation terroriste État islamique (Daech) dans le nord-ouest du Nigeria, sur ordre direct du président américain Donald Trump. L’opération a été conduite par l’armée américaine et visait des positions du groupe terroriste, accusé d’être responsable de violences meurtrières contre des communautés chrétiennes.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a revendiqué l’attaque en sa qualité de commandant en chef. Il a affirmé que les terroristes de Daech ciblent et massacrent des chrétiens à un niveau "jamais vu depuis des décennies, voire des siècles". Le président américain a déclaré avoir averti à plusieurs reprises les terroristes qu’une poursuite de ces exactions entraînerait une réponse militaire sévère.

Selon Trump, les frappes ont été "puissantes et précises", menées par le Département de la Guerre, et démontrent, selon lui, les capacités uniques de l’armée américaine. Il a également assuré que son administration ne laisserait pas le terrorisme islamiste radical se développer, concluant son message par un soutien appuyé aux forces armées américaines et un message de Noël provocateur visant les terroristes tués lors de l’opération.

Ces frappes interviennent dans un contexte de surveillance renforcée du Nigeria par les États-Unis. Plus tôt dans la semaine, l’agence Reuters révélait que Washington mène depuis la fin du mois de novembre des vols de renseignement au-dessus de vastes zones du pays. Ces missions aériennes auraient suivi des déclarations de Donald Trump menaçant d’une intervention militaire si les autorités nigérianes ne parvenaient pas à endiguer les violences contre les communautés chrétiennes.

Le Nigeria est depuis plusieurs années confronté à l’insécurité dans ses régions septentrionales, où opèrent différents groupes terroristes, dont des factions affiliées à l’État islamique. Les autorités locales n’ont, à ce stade, pas communiqué de bilan officiel concernant les frappes américaines.