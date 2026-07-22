Donald Trump rétablit les vols directs entre les États-Unis et le Liban

Une décision qui mettrait fin à plus de quarante ans d'interruption des vols directs entre les deux pays.

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An American Airlines Boeing 737 MAX 8 plane sits at a boarding gate at LaGuardia Airport March 13, 2019, in New York. The Federal Aviation Administration issued an emergency order grounding all Max aircrafts in the wake of the deadly Ethiopia crash.
An American Airlines Boeing 737 MAX 8 plane sits at a boarding gate at LaGuardia Airport March 13, 2019, in New York. The Federal Aviation Administration issued an emergency order grounding all Max aircrafts in the wake of the deadly Ethiopia crash.AP / Frank Franklin II 2019 ©

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir ordonné à son administration d'autoriser les compagnies aériennes américaines à reprendre les vols directs vers le Liban, mettant potentiellement fin à plus de quarante ans d'interruption, selon Israel National News.

Dans un message publié sur Truth Social après sa rencontre à la Maison Blanche avec le président libanais Joseph Aoun, Donald Trump a salué le travail de ce dernier dans les efforts de réforme du pays.

« Après avoir rencontré le président du Liban, Joseph Aoun, qui accomplit un travail remarquable pour transformer son pays, j'ordonne à mon administration d'autoriser toutes les compagnies aériennes américaines à desservir directement le Liban afin que les Américains puissent facilement visiter ce magnifique pays », a écrit le président américain.

Les liaisons commerciales directes entre les États-Unis et le Liban sont suspendues depuis 1985, après le détournement du vol TWA 847 et en raison des risques sécuritaires liés à la guerre civile libanaise.

La décision de Donald Trump est intervenue à l'issue d'un entretien avec Joseph Aoun consacré au renforcement des relations bilatérales, au soutien américain aux Forces armées libanaises (FAL) et à la mise en œuvre de l'accord récemment négocié à Washington entre le Liban et Israël, selon Israel National News.

Toujours selon Israel National News, l'application de cet accord reste conditionnée au désarmement complet du Hezbollah. Le groupe terroriste soutenu par l'Iran a rejeté le cadre de l'accord ainsi que les discussions bilatérales engagées avec Israël.

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