Joseph Aoun : "le Liban négocie avec Israël un accord pour mettre fin à l’état de guerre"

Le président libanais Joseph Aoun a confirmé que Beyrouth menait actuellement des négociations avec Israël en vue de parvenir à un accord susceptible de mettre fin à des décennies d’hostilité entre les deux pays. Dans un entretien accordé à CNN il a expliqué que le Liban explorait plusieurs options, parmi lesquelles un accord de non-agression ou un accord sécuritaire, tout en excluant à ce stade la perspective d’un traité de paix. Selon lui, Beyrouth reste attaché à l’initiative de paix arabe et agit dans ce cadre.

Joseph Aoun a souligné que les négociations relevaient constitutionnellement de la présidence de la République, mais qu’il les conduisait en étroite coordination avec le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Il a affirmé que les trois responsables partageaient le même objectif : mettre un terme à la guerre et stabiliser durablement le pays.

Le président libanais a également indiqué vouloir profiter de l’implication du président américain Donald Trump, qu’il considère déterminé à mettre fin au conflit. Selon lui, Washington est conscient que la stabilité du Liban constitue un élément essentiel de la stabilité régionale.

Concernant le Hezbollah, Joseph Aoun a adopté un ton mesuré. Il a rappelé que les membres de l’organisation étaient des citoyens libanais ayant le droit de vivre dans la dignité, mais il a insisté sur le fait que cette protection devait être assurée par l’État libanais. Il a estimé que la question des armes du Hezbollah devait être traitée dans le cadre d’une stratégie globale visant à éliminer les causes qui ont conduit à leur existence. Il a toutefois averti que si l’organisation refusait de remettre ses armes ou de dialoguer avec le gouvernement, elle risquait de se retrouver progressivement isolée de la population.

Dans le même entretien, Joseph Aoun a réitéré son opposition à une solution exclusivement militaire. Selon lui, les opérations israéliennes ne pourront pas garantir durablement la sécurité des habitants du nord d’Israël. Il a également accusé le Hezbollah de se dissimuler au sein de la population civile, tout en estimant que ni Israël ni l’organisation terroriste ne pourraient atteindre leurs objectifs par la force.

Le président libanais a par ailleurs confirmé qu’il ne rencontrerait pas Benjamin Netanyahou avant la conclusion d’un accord définitif entre les deux pays. Il a toutefois affirmé qu’une occasion historique existait pour mettre fin à l’état de guerre entre Israël et le Liban, estimant qu’un accord sécuritaire pourrait constituer une première étape vers une nouvelle réalité régionale.

Enfin, Joseph Aoun a abordé les relations avec l’Iran. Il a déclaré souhaiter entretenir de bonnes relations avec Téhéran sur la base du respect mutuel, tout en soulignant que la République islamique ne devait pas s’ingérer dans les affaires intérieures libanaises ni sacrifier les intérêts du Liban à ses propres objectifs régionaux. Selon lui, le moment est venu de remplacer la logique de la force par celle de la coopération et de la stabilité.