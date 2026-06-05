Joseph Aoun accuse l’Iran d’utiliser le Liban comme "monnaie d’échange" face aux États-Unis

Le président libanais Joseph Aoun a vivement critiqué l’influence de l’Iran au Liban, accusant Téhéran d’utiliser son pays comme une « monnaie d’échange » dans le cadre de ses négociations avec les États-Unis.

Dans un entretien accordé à CNN, le chef de l’État libanais a adressé un message direct aux Gardiens de la Révolution iraniens : « Ce n’est pas votre pays, c’est notre pays. »

Joseph Aoun a dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation du Liban au service des intérêts régionaux de la République islamique. « Notre maison est en train d’être détruite. L’Iran utilise le Liban comme une monnaie d’échange dans ses négociations avec les États-Unis. C’est inacceptable », a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président libanais s’efforce de tenir son pays à l’écart des crises régionales et affirme régulièrement que les décisions concernant la souveraineté, la sécurité et l’avenir du Liban doivent relever exclusivement de l’État libanais.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient et alors que le Hezbollah, principal allié de Téhéran au Liban, demeure au cœur des équilibres politiques et sécuritaires du pays. Les propos de Joseph Aoun constituent l’une des critiques les plus directes formulées par un dirigeant libanais à l’encontre de l’influence iranienne ces dernières années.