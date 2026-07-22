Donald Trump souhaiterait voir Gianni Infantino à la tête de l'ONU

Gianni Infantino, âgé de 56 ans, aurait renforcé ses liens avec Donald Trump durant l'organisation du Mondial 2026. Le président américain estime qu'il est « respecté dans le monde entier » et qu'il possède « une capacité unique à rassembler les gens », a confié une source proche de la Maison Blanche au New York Post.

Le mandat de l'actuel secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'achève à la fin de l'année. Son successeur devra être recommandé par le Conseil de sécurité des Nations unies avant d'être confirmé par l'Assemblée générale.

Selon le New York Post, Donald Trump considérerait Gianni Infantino comme une alternative crédible à plusieurs candidats déjà évoqués, parmi lesquels l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi.

Paolo Zampolli, envoyé spécial de Donald Trump pour les partenariats mondiaux, a salué cette idée auprès du New York Post, estimant que Gianni Infantino « ferait un excellent travail » grâce à son expérience à la tête d'une organisation réunissant plus de 200 fédérations nationales.

À ce stade, rien n'indique toutefois que Gianni Infantino souhaite briguer le poste. Le dirigeant suisse est candidat à sa propre réélection à la présidence de la FIFA, dont le scrutin est prévu en mars prochain.