Mondial 2026 : un proche de Trump propose de remplacer l’Iran par l’Italie

Une initiative aussi inattendue que controversée agite les coulisses du football mondial. Un haut représentant du président américain Donald Trump a proposé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Selon plusieurs sources citées dans la presse anglo-saxonne, l’émissaire spécial américain Paolo Zampolli aurait soumis cette idée au président de la FIFA Gianni Infantino ainsi qu’à Donald Trump. Il aurait mis en avant le palmarès de la sélection italienne, sacrée quatre fois championne du monde, estimant que ce prestige justifierait son intégration au tournoi malgré son absence de qualification sportive.

Cette démarche s’inscrirait également dans un contexte diplomatique tendu entre Washington et Rome. Les relations entre Donald Trump et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni se seraient refroidies après des divergences liées aux attaques verbales du président américain contre le pape Léon XIV sur fond de guerre avec l’Iran. La proposition autour du Mondial aurait ainsi aussi valeur de geste politique envers un allié fragilisé.

Sur le plan sportif, l’Italie traverse une nouvelle crise après son échec à se qualifier pour la compétition. Une défaite retentissante face à la Bosnie-Herzégovine lors d’un barrage décisif a provoqué une vive polémique dans le pays, poussant le président de la fédération italienne à la démission.

De son côté, l’Iran a réagi fermement mercredi en affirmant être prêt pour la compétition et déterminé à y participer. Aucune indication ne laisse penser que la FIFA envisage sérieusement un tel scénario, qui constituerait un précédent majeur en remettant en cause le principe de qualification sur le terrain.