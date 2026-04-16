L’Iran participera bien à la Coupe du monde 2026, assure la FIFA

La participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026 est désormais confirmée, malgré le contexte de guerre au Moyen-Orient. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que la sélection iranienne prendra bien part à la compétition, soulignant qu’elle s’est qualifiée sportivement et qu’elle doit représenter son pays sur la scène internationale.

S’exprimant sur CNBC, Gianni Infantino s’est voulu catégorique, tout en exprimant l’espoir d’une accalmie d’ici le tournoi : « L’Iran participera, c’est certain. Nous espérons que d’ici là la situation sera pacifiée, ce qui aiderait évidemment ». Il a insisté sur le fait que les joueurs souhaitent disputer la compétition, dont certains matchs de l’équipe sont prévus aux États-Unis en juin.

La présence de l’Iran avait été mise en doute après l’escalade militaire déclenchée le 28 février, impliquant les États-Unis et Israël. Mais pour le patron de la FIFA, le sport doit rester à l’écart des tensions géopolitiques : « Le sport doit être en dehors de la politique », a-t-il déclaré, ajoutant que le football joue un rôle dans le maintien du dialogue entre les nations.

Organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Coupe du monde débutera le 11 juin 2026. Malgré les incertitudes régionales, les instances du football mondial entendent maintenir le calendrier et garantir la participation des équipes qualifiées.